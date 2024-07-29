Karşıyaka Belediyesi'nin veterinerlik ekipleri, yaralı halde buldukları leyleği tedavi ederek doğaya kazandırdı. Tedavi süreci tamamlanan leylek, Mavişehir'deki Tay Park'tan özgürlüğüne kavuştu.

Sokak hayvanlarından yaban hayatına uzanan destek

Karşıyaka Belediyesi, her yıl binlerce sokak hayvanına sağlık hizmetleri sunarken, yaban hayatının korunmasına da büyük önem veriyor. Yaralı, hasta ve bitkin haldeki hayvanları tedavi eden uzman ekipler, son olarak bir leyleği kurtardı. Vatandaşların ihbarıyla Mavişehir'de bulunan yaralı leylek, iki hafta süren özenli bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Artık özgürce uçabilecek durumda olan leylek, Tay Park'tan doğaya geri salındı.

"Her cana şifa olacağız"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Hayvan dostu kent Karşıyaka'da, tüm canlıların yaşam haklarına sahip çıkmak ve korumak için özveriyle çalışıyoruz," dedi. Ünsal, iklim krizinin ve ekolojik dengenin zarar görmesinin yaban hayvanlarının kent merkezlerinde daha sık görülmesine neden olduğunu belirtti. "Her cana şifa olmak için özveriyle görev yapan ve son olarak da yaralı bir leyleği sağlığına kavuşturan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Sahipsiz can dostlarımız gibi, yaban hayatını da korumak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.eğin iyileşme süreci ve özgürlüğüne kavuşma anı, Karşıyaka'nın doğaya verdiği önemin somut bir örneği olarak dikkat çekiyor.