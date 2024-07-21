Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Oyuncak Kütüphanesi, çocukların gelişimine katkı sağlayan birçok etkinlik düzenlemeye devam ediyor. Bu etkinliklerden biri olan Yaratıcı Drama Atölyesi, çocuklar ve veliler tarafından büyük ilgi görüyor.

Her aşaması farklı bir deneyim

Yaratıcı Drama Atölyesi, çocuklara yalnızca haklarını öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda özgüvenlerini geliştirme ve kendilerini özgürce ifade etme becerisi kazandırıyor. Atölye, çocukların başlangıçta utangaçlıklarını atmaları ve ardından diğer çocuklarla etkileşimde bulunmaları için aşamalı olarak tasarlanmıştır. Doğaçlama sırasında günlük hayattan aktiviteleri sergileyen çocuklar, yeteneklerini ortaya çıkarma fırsatı buluyor.

Ailelerin güvendiği bir ortam

Oyuncak Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen bu atölye, çocukların gelişimine büyük katkı sağlıyor. Ailelerin güvenle çocuklarını emanet ettiği bu ortamda, çocuklar hem kendilerini geliştiriyor hem de keyifli vakit geçiriyorlar. Etkinlik sonunda çocukların mutluluğu ailelerine de yansıyor.

Fırsat eşitliği ve ücretsiz eğitim

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Zeliha Balık, bu etkinlikleri çocuklar için hazırlıyor ve etkinlik anında yanlarında bulunuyor. Balık, "Yaratıcı drama atölyesi son dönemde eğitim hayatında da çok kullanılan bir teknik. Ancak bunu uygulayacak kişileri bulmak zor ve eğitim yüksek maliyetlerde veriliyor. Biz, Oyuncak Kütüphanesi’nin asıl amacı olan fırsat eşitliğini sağlamak adına bu eğitimi ücretsiz şekilde sunuyoruz" dedi.

Yaratıcılık oyunlarla ortaya çıkıyor

Atölyenin detaylarını paylaşan Balık, "Çocuk hakları üzerine odaklanan atölyemizde, çocuklara haklarını yaratıcı drama yöntemiyle öğretmeye çalışıyoruz. Yaratıcı dramanın amacı, öğretmek istediğimiz konuları oyun ve doğaçlamalar yoluyla eğlenceli bir şekilde sunmaktır" ifadelerini kullandı. Atölye şu adımlardan oluşuyor:

Hazırlık Aşaması: Çalışma öncesi hazırlık yapılır. Isınma: Çocukların hem bedensel hem de zihinsel olarak ısınmaları sağlanır. Oyun Aktivite ve Doğaçlama: Çocukların aktif bir şekilde oyun oynamaları ve doğaçlama yapmaları teşvik edilir. Oluşum ve Değerlendirme: Atölye sonunda çocukların çalışmaları değerlendirilir.

Kişisel gelişim ve değerlendirme

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Zeliha Balık, değerlendirme aşamasında çocukların gelişimlerini gözlemlediklerini belirtti. "Çocuklarla birlikte 'Bugün neler öğrendik? Neler yaptık? Hangi hakkınızı öğrendiniz?' gibi sorularla konuşuyoruz. Doğaçlamalar sırasında çocukların potansiyeli daha belirgin hale geliyor ve kendilerini net bir şekilde ifade edebiliyorlar. Bir sonraki gelişlerinde daha güler yüzlü, daha konuşkan ve meraklı çocuklar görüyoruz. Bu durum bizi oldukça mutlu ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.