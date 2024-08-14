Yeni Zelanda’nın Auckland bölgesinde evsizlere yardım eden Auckland City Mission adlı hayır kurumu, talihsiz bir olayla gündeme geldi. Dernek, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bağışlanan şekerlerin, yanlışlıkla yüksek dozda metamfetamin içerdiğini duyurdu.

Olay, şekerlerin tadının "iğrenç" olması nedeniyle çoğu kişinin tüketmekten vazgeçmesi ve bir kişinin durumu derneğe bildirmesiyle ortaya çıktı. Müfettiş Glenn Baldwin, olayın fark edilmesinin ardından 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını ancak durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Yeni Zelanda Uyuşturucu Vakfı sözcüsü Ben Birks Ang, şekerlerin içerdiği metamfetamin miktarının ölümcül seviyelerde olduğunu belirtti. Ang, bu durumun muhtemelen kazara gerçekleştiğini ve şekerlerin sınır ötesi kaçakçılık için kullanılmış olabileceğini ifade etti.

Şekerleri üreten firma ise uyuşturucuların ürünlerinde kullanılmasını kesinlikle kabul etmediklerini ve yetkililerle işbirliği yapacaklarını açıkladı. Henüz kaç adet şekerin dağıtıldığı veya ne kadarının metamfetamin içerdiği bilinmiyor.