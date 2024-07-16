Antalya Kepez'de, Devran Ağırman (25), yere düşen motosiklet sürücülerine yardım etmeye çalışırken saldırıya uğradı. Olay sonrası Ağırman, şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Seyhan Caddesi'nde gece yarısı meydana geldi. Motosikletin kayarak düştüğünü gören Ağırman, araçtan inerek yardım etmek istedi. Ancak, öfkelenen motosiklet sürücüleri Devran Ağırman'a saldırarak onu darp etti ve aracına hasar verdi. Olay yerinden kaçan saldırganlar, Ağırman'ın sol gözünü morarttı ve arabasında ciddi maddi hasar bıraktı.

Polis incelemelerde bulundu

Görgü tanıkları olayın şok edici olduğunu belirtirken, polis ekipleri saldırganları bulmak için çalışma başlattı. Kepez'de güvenlik kameraları incelenerek faillerin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor.

Devran Ağırman açıklama yaptı

Devran Ağırman, yaşadığı korkunç anları şöyle anlattı: "Yardım etmek için yanlarına gittim, ancak bana saldırdılar. Arabama ciddi hasar verdiler ve bana fiziksel olarak zarar verdiler."