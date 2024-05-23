Büyük final öncesi yayınlanan ilk tanıtımda, "Ya hikaye farklı olsaydı?" sorusu eşliğinde Ilgaz ve Ceylin'in kanlar içinde yerde yatması, izleyenleri şoke etti.

Merakla beklenen finalde neler olacak?

Üç sezona damga vuran "Yargı", final bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. İlk tanıtımda yer alan şok sahne, Ilgaz ve Ceylin'in başına ne geleceğine dair birçok soru işaretini de beraberinde getiriyor.

Yargı'nın unutulmaz oyuncu kadrosu

Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, Ali Bilgin'in yönettiği ve Ay Yapım'ın imzasını taşıyan "Yargı"nın başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz paylaşıyor. Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar gibi usta isimlerin yanı sıra genç yeteneklerin de yer aldığı geniş oyuncu kadrosu, diziye ayrı bir renk katıyor.

Heyecan dorukta!

"Yargı"nın final bölümü, 26 Mayıs Pazar akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Merakla beklenen finalde hangi sırlar açığa çıkacak, hangi hesaplar kapanacak? Cevabı kaçırmamak için pazar akşamı ekran başında olun!