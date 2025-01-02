Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024 yılında yapılan denetim hizmetlerinin reformlarının bölümünün en üst seviyede tutulmasını hedeflediğini belirtti. 8. ve 9. Yargı Paketleri kapsamındaki önemli oluşumlar.

Yargı hizmetlerinde dijital dönüşüm

Tunç, 2024 yılında dijital dönüşümle adalet performansının artırıldığını vurgulayarak, 1 milyon 217 bin 218 e-Duruşma ve 67 milyon 144 bin 776 e-Tebligat gönderildiğini duyurdu.

Yeni mahkemeler ve noterlikler açıldı

Yargı çalışmalarının arttırılması için 2024'te 2 bin 659 yeni mahkeme kuruldu ve 40 yeni noterlik açıldı.

Adaletin Güçlendirilmesi İçin Yeni Adımlar

Bakan Tunç, "Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi"nin hazırlıklarının tamamlandığını ve bu belgeyle adaletin güçlendirileceğini belirtti.