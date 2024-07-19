Yargı sisteminin tatil dönemi olarak bilinen adli tatil, 20 Temmuz'da başladı ve yarın itibarıyla resmi olarak yürürlüğe giriyor. Yargı mensupları, 31 Ağustos'ta tekrar görev başı yapacak. Adli tatil süresince sadece nöbetçi mahkemeler ve yüksek yargı organları çalışacak.

Nöbetçi mahkemeler, yalnızca tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, yalnızca tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalar, yeni adli yıla kadar ara verilecek. Yüksek yargı organları arasında bulunan Danıştay ve Yargıtay da nöbetçi heyetlerle çalışmalarını sürdürecek. Danıştay’da görev yapacak nöbetçi heyetler, esastan karar veremeyecek ve sadece "yürütmenin durdurulması" taleplerine bakabilecek. Yargıtay'da ise ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev alacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor

Adli Tatilin Hukuki Çerçevesi Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'inci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı ve İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince her yıl 20 Temmuz'da başlar ve 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl, 1 Eylül'ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, 2 Eylül'de Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.

Önemli davalar Eylül'de görülecek

Adli tatilin sona ermesinin ardından, başkentte kamuoyunca önemli görülen davaların görülmesine devam edilecek. 9 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası, 30 Eylül'de ise eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava duruşmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca, 11 Eylül'de FETÖ’nün "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan hakkında dava açılan Kemalettin Özdemir hakim karşısına çıkacak. 2 Ekim’de ise MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler’e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edilecek.