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Denetleme Kurulu Başkanlığına Ömrü Yılmaz, Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığına Kemal Mecit, Etik Kurul Başkanlığına ise Fatih Muşmal getirildi.

Derneğin Basın Sözcüsü Ozan Muzaffer Köstü, Dış İlişkiler Sorumlusu Mehmet Ali Kurt, Sayman Güngör Karakoç olurken, yenilenen yönetimde Özhan İnce, Sezer Söylemez, Murat İlhan, Tamer Bulam, Başak Eryılmaz ve Hakan Yumuşak da yönetim kurulu üyesi seçildi.

Cumali Karakütük genel sekreterliğe, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile Yargıtay Üyesi Müslüm Canpolat ise aynı görevin vekilliklerine getirildi.

Genel kurulda dernek başkanlığına Birol Kırmaz, başkanvekilliklerine ise Ali Nevzat Açıkgöz ile Ömer Faruk Aydıner seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TOBB Sosyal Tesislerindeki genel kurula Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez , Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile dernek üyeleri katıldı.

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