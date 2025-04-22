2021 yılında AK Parti İlçe Başkanı tarafından kent genelinde izinsiz şekilde yerleştirilen “LOVE ERDOĞAN” afişlerini toplattığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, istinaf mahkemesine yaptığı itirazı kazandı. Mahkeme, Sengel’in görevi kötüye kullanmadığına hükmederek beraat kararı verdi.

2021 afiş krizi ve yargı süreci

2021 yılında dönemin AK Parti Selçuk İlçe Başkanı tarafından Efes Ultra Maratonu güzergâhı dahil olmak üzere kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen “LOVE ERDOĞAN” yazılı afişler, yasal izin alınmadığı gerekçesiyle Efes Selçuk Belediyesi ekiplerince kaldırılmıştı. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel hakkında bu işlem nedeniyle "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açılmış ve para cezasına çarptırılmıştı.

İstinaf mahkemesinden beraat kararı

Karara itiraz eden Başkan Sengel’in dosyasını değerlendiren istinaf mahkemesi, söz konusu toplatma işleminin yasalara uygun olduğunu belirterek cezayı kaldırdı. Mahkeme, “hukuka aykırı bir eylemin korunamayacağına” hükmetti.

Başkan Sengel: “Adalet tecelli etti”

Beraat kararının ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Başkan Sengel şu ifadeleri kullandı:

“Bundan 4 sene önce Uluslararası Efes Ultra Maratonu güzergâhına, kanuna aykırı olarak gelişi güzel yerleştirilen “Love Erdoğan” afişlerinin toplatılmasına ilişkin verdiğim talimatı dönemin Ak Parti İlçe Başkanı şikayet ederek yargıya taşımış ve bu kanunsuz duruma yetkisiz müdahale ettiğim gerekçesi ile tarafıma görevi kötüye kullandığım gerekçesi ile para cezası verilmişti. Bu ülkede hakimler var dedirtecek şekilde, yaptığım itirazı istinaf mahkemesi kabul ederek hukuksuz bir işlemin korunamayacağını söyledi ve verilen cezayı kaldırdı. Bu zorlu günlerde adaletin tecellisinin insana ne kadar iyi geldiğine, hakkın buna saygı gösteren hakimler tarafından korunmasının ne kadar önemli olduğuna tekrar bizzat şahit oldum. Önce Efes Selçuk halkının hakkını her mecrada savunacağımı, haksız ve hukuka aykırı her eylemin karşısında dimdik duracağımı bu vesile ile yine ifade etmek isterim. Haklılığıma inanan ve bu yolda desteğini esirgemeyen Efes Selçuk halkına çok teşekkür ediyorum.”