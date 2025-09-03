Yargıtay Başkanlığı, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 174 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 5 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 15 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek.

Başvuru Sadece E-Devlet Üzerinden

Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden "Yargıtay Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ekranı veya Kariyer Kapısı internet sitesi (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek. Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek.

Alım Yapılacak Kadrolar

Yargıtay’ın personel alımı kapsamında en fazla alım yapılacak pozisyonlar şu şekilde:

Destek Personeli (Hizmetli): 50 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 20 kişi

Zabıt Kâtibi: 20 kişi

Destek Personeli (Şoför): 20 kişi

Destek Personeli (Bulaşıkçı): 15 kişi

Bunların yanı sıra temizlik görevlisi, garson, bahçıvan ve aşçı gibi farklı unvanlarda da alımlar yapılacak.

Kimler Başvurabilir?

Başvurular; lise, ön lisans ve lisans mezuniyet şartlarına göre yapılabilecek. Her kadro için özel başvuru şartları ve gerekli belgeler, Yargıtay Başkanlığı'nın www.yargitay.gov.tr adresinde yayımlandı.

Başvuru Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvuru yapmak isteyen adayların, sürecin yalnızca elektronik ortamda gerçekleşeceğini unutmaması gerekiyor. Başvuruların son gün olan 15 Eylül 2025 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor.

Başvuru ekranı açıldığında adayların tercih ettikleri pozisyonu dikkatle seçmeleri, birden fazla başvurunun sistem tarafından kabul edilmeyeceği bildirildi.

Yargıtay Başkanlığı, alımların tamamlanmasının ardından sözlü ve/veya uygulamalı sınav süreçleriyle ilgili takvimi resmi internet sitesi üzerinden duyuracak.