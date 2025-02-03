Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin cinayeti davasında Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasına itiraz etti.

"Canavarca hisle öldürme" suçu vurgulandı

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu. Başsavcılık, bu karara itiraz ederek Avcı’nın “tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme” suçunu işlediğini vurguladı.

İtiraz dilekçesinde, sanık Avcı’nın Gültekin ile evlilik dışı bir ilişkisinin bulunduğu, zaman zaman maddi destek sağladığı ve ilişkinin ortaya çıkmasından endişe ettiği belirtildi. Başsavcılık, Avcı’nın öldürme kararında sebat gösterdiğini ve suçun planlı bir şekilde işlendiğini ifade etti.

Ağırlaştırılmış müebbet cezasının tekrar onanması talep edildi

Ayrıca sanık Mertcan Avcı’ya verilen 4 yıl hapis cezası onanırken, Cemal Metin Avcı’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının tekrar onanması talep edildi.