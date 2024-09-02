Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, otopark çıkışında uyarıda bulunmak istediği bir sürücü tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olayın detayları

30 Ağustos Cuma günü, Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor karşılaşmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, aracına binerek otoparktan çıkış yapmaya çalışıyordu. Bu sırada arkasında bulunan sürücünün sürekli kornaya basması üzerine İşçimen, durumu yatıştırmak amacıyla uyarıda bulunmak istedi. Ancak sürücü, aracından inerek savcı İşçimen’e sert bir şekilde saldırdı ve defalarca yumrukladı. Olay yerine yakın olan vatandaşlar hemen müdahale ederek saldırganı sakinleştirdi. Ardından saldırgan, aracına binip olay yerinden hızla uzaklaştı.

Yaşanan bu şiddet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, saldırganın peşine düştü ve bu kişinin daha önce 7 farklı suç kaydının bulunduğunu tespit etti.

Adalet Bakanı Tunç: "Adli soruşturma başlatıldı"

Olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak saldırıyı kınadı. Tunç, "İstanbul Kadıköy’de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e yapılan bu fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyorum. Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum. Bu alçak saldırı, yalnızca bizi değil tüm yargı camiamızı derinden üzmüştür. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.