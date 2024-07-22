Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Yargıtay'ın, DASK'ın sorumluluğunun poliçe limiti ile sınırlı olduğuna hükmettiğini duyurdu. Bu karar, sigortalıların deprem sonrası alacakları tazminatların poliçe teminat limitleri çerçevesinde ödeneceğini kesinleştiriyor.

Yargıtay kararı ve DASK'ın sorumlulukları

DASK tarafından yapılan açıklamada, Yargıtay'ın, DASK'ın sorumluluğunun poliçe limiti ile sınırlı olduğuna dair karar verdiği belirtildi. DASK, sigortalıların ödediği poliçe primlerinden oluşan fonları ve bu fonlarla alınan reasürans koruması ile sigortalıların deprem sonucu oluşan hasarlarını poliçe teminat limitleri doğrultusunda ödemekle yükümlü bir kurum olarak tanımlandı.

6 şubat depremleri ve tazminat süreci

Açıklamada, 6 Şubat depremlerinin ardından DASK'ın tek önceliğinin sigortalıların tazminatlarına bir an önce kavuşması ve mağduriyetlerinin giderilmesi olduğu vurgulandı. Bu süreçlerin en hızlı, en kolaylaştırıcı ve en etkili şekilde yürütüldüğü, tüm işlemlerin mevzuata ve kanuna uygun olarak ve tüm sigortalılara eşit şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Poliçe limitleri ve Yargıtay kararı

DASK açıklamasında, Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları A-4 maddesinde sigorta bedelinin tespiti hususuna yer verilmiş olup, sigorta bedelinin her halde azami teminat tutarından fazla olamayacağı vurgulandı. Bu düzenleme, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin rayiç değer esaslı bir sigorta niteliğinde olmadığını ve ek prim alınmaksızın değişen tarifeye göre otomatik ödeme yapılamayacağını belirtiyor.

Yargıtay, Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti tarafından alınan kararı bozarak, DASK'ın sorumluluğunun poliçe limiti ile sınırlı olduğuna hükmetti. Bu karar, Bölge Adliye Mahkemelerinin (İstinaf) DASK’ın ek prim alınmaksızın güncel tarifeden ödeme yapamayacağı ve tazminatın poliçe bedeli ile sınırlı olduğuna dair verdiği emsal kararlarını destekliyor.