Olay nasıl başladı?

Bir site sakini kadın, komşusunun köpeğini belediyeye şikayet etti. Belediyeden gelen zabıta evde inceleme yaparken, sanık komşusuna “Beni şikayet eden sen misin?” diye sordu. Komşusu “Evet benim” deyince sanık, “Hadi oradan hıyar!” dedi. Bunun üzerine hakaret suçlamasıyla dava açıldı.

Yerel mahkeme ceza verdi

Yerel mahkeme, tanık beyanlarına dayanarak sanığın hakaret suçunu işlediğine karar verdi. Sanığa 3 bin 480 TL adli para cezası verildi ve eylem aleni sayılarak ceza artırıldı.

Yargıtay kararı bozdu

Sanığın itirazı sonrası dosya Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne geldi. Daire, “Hadi oradan hıyar” ifadesinin rahatsız edici ve kaba olduğunu ancak onur ve saygınlığı rencide edecek boyutta olmadığını, hakaret unsuru taşımadığını belirtti. Mahkumiyet kararı oy çokluğuyla bozuldu.

Karşı oyda “hıyar” ifadesi tahrik sayıldı

Yargıtay’daki bir üye ise “hıyar” ifadesinin tahrik edici, kişilik haklarını zedeleyici olduğunu belirterek mahkumiyet kararının yerinde olduğunu savundu. Bu karşı oy, kararın tartışmalı yanını ortaya koydu.