Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi, maaşında 20 günden fazla gecikme yaşandığı gerekçesiyle işten ayrılan bir işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine hükmetti. 2019 yılında Ankara'daki bir şirkette proje yöneticisi olarak çalışan işçi, maaşının geç ödenmesini gerekçe göstererek işten ayrıldı ve kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücretinin faiziyle ödenmesini talep etti.

İlk derece mahkemesi, işçinin maaşının sadece bir kez geç ödendiğini ve bu durumun yasal süreyi aştığını belirterek kıdem tazminatına hak kazandığına karar verdi. Davalı işveren bu kararı istinaf ederek tek seferlik ücret gecikmesinin haklı fesih nedeni sayılamayacağını savundu. Ancak, Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi, işçinin ücretindeki tek seferlik gecikmenin de haklı fesih nedeni olduğunu belirterek kararı onadı.

Bu karar, işçi ve işveren ilişkilerinde maaş gecikmelerinin önemine dair önemli bir emsal teşkil ediyor.