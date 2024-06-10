Her yıl binlerce evli çift, anlaşmazlık yaşadıkları evliliklerini sonlandırmak için boşanma davası açıyor. Davaların kimi tek celsede tamamlanırken kimisi de aylar sürüyor. Kimi eşler nafakadan dert yanarken kimileri de boşanma sebeplerinin mahkeme tarafından geçerli sayılmasına isyan ediyor.

Kahvaltı hazırlamayan kadın kusurlu sayıldı

Avukat Erkan Yalçın'ın paylaştığı habere göre, Yargıtay, kocasına kahvaltı hazırlamayan kadını kusurlu buldu ve bu durumu boşanma sebebi olarak değerlendirdi. Kararın yankıları sosyal medyada büyük oldu.

Kararı eleştirenler, bu durumun bir zorunluluk olmadığını vurgularken, savunanlar ise bu tür eylemlerin evlilikteki önemine dikkat çekti. Ancak karar, kadın ve erkekleri karşı karşıya getirdi ve tartışmalara sebep oldu.

İşte kararla ilgili bazı yorumlar

"Bence karar yerinde, ben eşime her sabah güzel mükellef sofra hazırlarım."

"Kanunlar öyle diyorsa öyledir, ben hazırlarım, eşimde hazırlar."

"Kadın çalışıyor, adam evde otursun kadın kahvaltı mı hazırlasın? avcunu yalar!"