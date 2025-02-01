2024-2025 eğitim öğretim yılına 17 Ocak Cuma günü karnelerini alarak başlayan yaklaşık 20 milyon öğrenci, 15 gün süren yarı yıl tatilini tamamladı. Sosyal medyada tatilin uzatıldığına dair söylentiler yayılsa da, resmi açıklamalara göre tatil bitiyor ve okullar 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlıyor.

Yarı yıl tatili uzatıldı mı?

Sosyal medyada dolaşan tatilin uzatıldığı iddialarına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmamaktadır. Eğitim öğretim takvimine göre, okullar 3 Şubat Pazartesi günü ikinci döneme başlamak üzere açılacaktır.

Bazı okullarda, öğretmen toplantıları nedeniyle 3 Şubat Pazartesi günü sınıflarda sadece 3 ders işlenmesi bekleniyor. Bu uygulama, okulların eğitim modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde, 31 Mart-4 Nisan tarihlerinde ikinci ara tatil yapılacak.