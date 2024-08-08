Kocaeli'nin bir kişi, yarım saat içerisinde dört kişiyi bacaklarından bıçakla yaralayıp, kayıplara karıştı. Yaralılar, tedaviye alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi'nde iddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, tartıştığı T.U.’yu (17) bıçakladı.

T.U.’yu bıçaklayan saldırgan yaklaşık 10 dakika sonra 200 metre mesafede bulunan Cumhuriyet Caddesi’nde bir kişiyi, ardından 250 metre ilerisinde bulunan Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki kafede oturan bir kişiyi ve yine Pertev Paşa Caddesi’nde bir kişiyi bıçakladı.

Toplam dört kişinin bacağından bıçaklanarak yaralandığı olayda yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.