Yarımada Belediye Başkanları Koordinasyon Toplantısı, İzmir’in Çeşme ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesi, bölgelerindeki ortak sorunlara çözüm önerileri geliştirmek ve Yarımada'nın geleceğine dair stratejiler belirlemek oldu.

Başkan Denizli: “Dayanışma ile yarımadamızın geleceğini inşa ediyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın başkanlık ettiği toplantıya, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan katıldı. Başkanlar, bölgelerindeki sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunarak, ortak bir çözüm yolu oluşturmayı hedefledi.

İlçelerin ortak sorunları ve gelecek perspektifi ele alındı

Toplantı sırasında, Yarımada’daki ilçelerin karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, ilçelerinin geleceği için dayanışma ve iş birliğine devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Denizli, “İlçelerimizin sorunlarını birlikte ele alarak çözüm üretecek, bölgemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız” şeklinde konuştu. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a, bölgesel iş birliğine verdiği güçlü destek için teşekkür etti.

Güçlü işbirliği ile Yarımada'nın geleceği şekillenecek

Toplantının sonunda, belediye başkanları arasındaki iş birliği ve dayanışmanın önümüzdeki dönemde daha da güçleneceği mesajını verdi. Bu ortak yaklaşımın, Yarımada’nın kalkınmasında önemli rol oynayacağı vurgulandı.