2022 yılı Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi kapsamında başlatılan "Yarımada Kadınları Sakız Ağacına Can Katıyor" projesi, İzmir'in Urla, Çeşme ve Karaburun ilçelerinde başarıyla yürütüldü.

Proje detayları ve destekler

Proje, 125.000 TL bütçe ile İş Bankası'nın katkılarıyla hayata geçirildi. Karaburun Eğlenhoca Mahallesi'nde düzenlenen törende, sakız ağacı eğitimi verildi ve fidanlar dağıtıldı. Törene, İzmir İl Tarım ve Orman Müdür V. Ayhan Temiz, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü B. Kürşad Sevim, Karaburun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Semih Türker ve birçok yetkili katıldı.

Sakız ağacının önemi

Sakız ağacı, İzmir'in kültürel ve doğal mirasının önemli bir parçasıdır. Ancak, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bu endemik bitkinin korunması ve yaygınlaştırılması için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Proje kapsamında, sakız ağacının gıda sektöründe kullanımı ve iç pazarda tüketiminin artırılması hedefleniyor.

Proje hakkında daha fazla bilgi sağlamak ve farkındalığı artırmak amacıyla, 2024 yılının ilk altı ayında "Yarımada Kadınları Sakız Ağacına Can Katıyor" proje kitapçığı basılacak. Kitapçıkta, sakızlı yemek tarifleri de yer alacak.

Sakız ağaçları yaygınlaşacak

İzmir İl Tarım ve Orman Müdür V. Ayhan Temiz, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "İzmir'in kadim kültürünün bir parçası olan sakız ağacının korunması ve yaygınlaştırılması adına yürütülen bu projede kadın çiftçilerimizin emeği ve özverisi büyük önem taşımaktadır. Bakanlık olarak yerel tarımı desteklemek, endemik bitki türlerimizi koruma altına almak ve geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İş Bankası'nın projeye verdiği destek ile daha fazla çiftçimize ulaşarak, sakız ağacını yeniden doğayla buluşturmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Projenin etkisi ve gelecek hedefleri

Bu proje sayesinde, kadın çiftçiler sakız ağacı yetiştiriciliği konusunda bilgi sahibi oldular ve bölgenin doğal zenginliklerine katkıda bulundular. Projenin başarıyla devam etmesi ve daha geniş kitlelere ulaşmasıyla İzmir tarımına ve kültürüne önemli katkılar sağlanmaya devam edecektir.