9 yeni film, 28 Haziran Cuma günü sinemaseverlerle buluşuyor. Korkudan komediye, dramdan bilim kurguya her zevke hitap eden bu filmlerle sinema keyfinizi artırın!

İşte Cuma günü yayınlanacak olan 9 yeni film!

Sessiz Bir Yer: Birinci Gün

Korku/Drama

Sessiz Bir Yer serisinin orijin hikayesi olan film, dünyayı sessizliğe gömen yaratıkların yeryüzüne iniş gününü anlatıyor.

Harruk

Korku/Gerilim

Küçük bir kasabaya doktor olarak gelen Berat, korkutucu rüyalar görmeye başlar ve bir Hüddam'a başvurarak bu musallatın kökenini keşfeder.

Reel İstanbul Organize

Dram/Komedi

Samatya’da yaşayan Turgay ve Kinyas'ın, kumar ve hırsızlıkla geçen hayatlarında borçları yüzünden başlarına gelen maceraları konu ediyor.

Yakamoz

Dram/Tarih 1

924 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nde göç etmek zorunda kalan bir ailenin, yeni kasabalarına adapte olma sürecini ve karşılaştıkları zorlukları anlatıyor.

Blue Lock The Movie -Episode Nagi-

Animasyon/Spor

Seishiro Nagi, futbol yeteneği keşfedildikten sonra Blue Lock Projesi'ne katılır ve ülkenin en iyi futbolcularıyla tanışır.

La Hayde Maske

Komedi/Suç

Pandemi döneminde maske fabrikasını soymaya çalışan amatör bir ekibin, işler ters gidince başlarına gelen komik olayları ele alıyor.

Şeyda

Dram

İranlı genç bir anne, kızıyla birlikte Avustralya'da bir kadın sığınma evine sığınır ve burada yeni bir hayata başlama mücadelesi verir.

Bir Zamanlar Gelecek: 2121

Bilim Kurgu/Dram

İklim krizinin yaşanılmaz hale getirdiği dünyada, yeraltında yaşayan bir ailenin, "Kıtlık Kanunları" gereği büyükannelerini feda etme zorunluluğuyla yüzleşmesini konu alıyor.

Yüzyıl İleri

Bilim Kurgu/Macera

Farklı dünyalarda yaşayan Kolya ve Alisa, yolları kesişince zamanda yolculuk yaparak evreni kurtarmaya çalışır ve gerçek dostluğu keşfederler.