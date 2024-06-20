Bu hafta vizyona girecek filmler arasında fantastik, aksiyon, korku ve dram türlerinden örnekler yer alıyor.

Fantastik

Sayara: İntikam Meleği

Can Evrenol'un yönettiği ve Emre Kızılırmak, Doğan Barış Yaşar ve Duygu Kocabıyık'ın oynadığı "Sayara: İntikam Meleği" filmi, izleyicileri fantastik bir dünyaya götürecek.

Aksiyon

Motorcular

Jeff Nichols'un yönettiği ve Austin Butler, Jodie Comer ve Tom Hardy'nin oynadığı "Motorcular" filmi, nefes kesici bir aksiyon macerası vadediyor.

Korku

Şeytan Ayini

Joshua John Miller ve M.A. Fortin'in yönettiği ve Russell Crowe, Sam Worthington ve David Hyde Pierce'ın oynadığı "Şeytan Ayini" filmi, izleyicileri korku dolu anlara sürükleyecek.

Dram

Günah Şeytanın Oğlu

Ömer Korkmaz'ın yönettiği ve Nurettin Karakoç, Simay Antepli ve Adel Attar'ın oynadığı "Günah Şeytanın Oğlu" filmi, dramatik bir hikayeyle izleyiciyi etkileyecek.

Macera

Hançer

İbrahim Vurmaz ve Kenan Yeşildağ'ın yönettiği ve İbrahim Vurmaz, Çağrı Tokalı ve Sancak Bayraktar'ın oynadığı "Hançer" filmi, macera dolu bir hikaye ile izleyicileri heyecanlandıracak.

Bu hafta sonu sinemaseverler, bu filmlerden hangisini izleyeceklerine karar vermek için zorlanabilirler.