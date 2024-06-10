Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katılan Menekşe Teyze, etkileyici hayat hikayesiyle izleyicilerin gönlünü fethetti. Viyana'da eğitim gören ve katıldığı çeşitli yarışmalarda birincilik elde eden Menekşe Teyze, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Solucan gübresi üreticisi olan ve devletin desteğiyle eğitim alan Menekşe Teyze, hayat hikayesini anlatarak programa damga vurdu.

Viyana'da eğitim ve yarışmalarda birincilik

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Menekşe Teyze, Viyana'da aldığı eğitimle bilgilerini pekiştirdiğini ve bu eğitim sayesinde katıldığı "Çiftçi Kadınlar Yarışıyor" yarışmasında üç kez birincilik elde ettiğini belirtti. Solucan gübresi üretimiyle de ilgilenen Menekşe Teyze, devletin verdiği destekle bu alanda önemli başarılara imza attığını anlattı.

"Ezel" hitabı gülümsetti

Menekşe Teyze'nin, Kenan İmirzalıoğlu'na "Ezel" diyerek seslenmesi ise stüdyoda ve ekran başındaki izleyicilerde gülümsemelere neden oldu. İmirzalıoğlu'nun popüler dizisi "Ezel"deki karakterine atıfta bulunan Menekşe Teyze'nin bu samimi hitabı, programa renk kattı.

"Viyana'da eğitim aldım"

Stüdyoya dua okuyarak gelen Menekşe Teyze, "Bağlık ve bahçelik bir yerde yaşıyorum. Tarım ve hayvancılıkla geçim sağlanıyor. Ben ev hanımıyım. Tarlada eşime ve kardeşime yardımcı oluyorum. Hayvanlarımız vardı ama yaşlanınca sattık. Solucan gübresi üreticisiyim ben aynı zamanda. Devletimizin vermiş olduğu destek kapsamında eğitime katıldım. 500 kişilik sınav yapıldı 10 kişi birinci seçildi bizi Viyana'ya eğitime getirdiler. Eğitimde gelince de bana solucan gübresi verdiler. Herkes bunu yapabilir. Ben lise mezunuyum. Çiftçi Kadınlar Yarışıyor yarışmasında da 3 kez birinci oldum." ifadelerini kullandı.

30 Bin TL'nin sahibi oldu

Menekşe Teyze, İmirzalıoğlu'nun 2009-2011 yılları arasında yer aldığı Ezel dizisindeki rolünü hatırlatarak "Merhaba Ezel Bey" demesi de gülümsemeye sebep oldu. arka arkaya sorulara doğru cevaplar veren Menekşe Teyze 6. sorudaki sorulan "İlahi Komedya' adlı klasik eserin yazarı kimdir?" sorusunda zorlandı. Joker hakkı biten Menekşe Teyze yarışmadan çekilerek 30 bin TL kazandı.