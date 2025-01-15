Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, öğrencilerin yarıyıl tatilinde eğlenirken öğrenmelerine katkıda bulunmak amacıyla ilkokul ve ortaokul kademeleri için "15'te 15" etkinlik kitapları, okul öncesi kademesi için ise "Aile-Çocuk Etkinlik Takvimi" hazırladı.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlik kitapları, dijital içeriklerle zenginleştirilmiş olup, öğrencilerin hem aileleri hem de arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçirmesini hedefliyor. Kitaplar, öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlayacak temalar, oyunlar ve aktiviteler içeriyor.

Çocukların becerilerini geliştirecek zengin içerikler

Hazırlanan etkinlik kitapları, öğrencilerin şu becerilerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor:

Merak ve akıl yürütme

Keşfetme ve konsantrasyon

Görsel algı ve hafıza güçlendirme

Problem çözme ve analiz yapma

Strateji geliştirme

Günlük sorunlarla baş etme becerileri

Oyunlar ve etkinlikler aracılığıyla öğrenciler hem eğlenecek hem de bu becerilerini pekiştirecek.

Okul öncesine özel: Aile-Çocuk Etkinlik Takvimi

Okul öncesi kademesine yönelik hazırlanan "Aile-Çocuk Etkinlik Takvimi", çocukların öğrenme deneyimlerini zenginleştirmeyi ve aileyle geçirilen zamanın kalitesini artırmayı amaçlıyor. Bu takvimle, çocukların okul ile ev arasındaki bağını güçlendirmek ve edindikleri bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığını sağlamak hedefleniyor.

Takvimde, tatil boyunca her gün için:

Farklı etkinlikler

Tekerlemeler

Şarkılar ve oyun önerileri

yer alıyor.

Ailelere günlük rehberlik

"Aile-Çocuk Etkinlik Takvimi", ara tatil boyunca ailelere rehberlik ederek çocuklarıyla nitelikli vakit geçirmeleri için günlük etkinlik önerileri sunuyor. Bu sayede hem çocukların gelişimine katkıda bulunulacak hem de aile içindeki bağlar güçlenecek.