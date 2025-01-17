Türkiye’de 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona eriyor. 9 Eylül 2024'te başlayan eğitim öğretim yılının ilk yarısında, yaklaşık 19 milyon öğrenci karne heyecanı yaşıyor. Yarıyıl tatili, 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak Cuma günü sona erecek.

İlk kez gelişim raporu verilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bir ilke imza atarak, ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine “gelişim raporu” verecek.

Gelişim raporları, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini ve öğrenme süreçlerini kapsayacak. Velilere, çocuklarının kaydettiği ilerlemeleri anlamalarına yardımcı olacak bilgiler sunulacak. Ayrıca rapor, velilere çocuklarının gelişimini desteklemek için somut öneriler de içerecek.

Okullar ne zaman açılacak?

Yarıyıl tatilinin ardından okullar, 3 Şubat Pazartesi günü tekrar açılacak. İkinci dönemde öğrenciler, 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında bir ara tatil daha yapacak. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi ise 20 Haziran’da sona erecek.