İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatiline giren okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerine özel keyifli bir etkinlik sunuyor. Tarihi Bergama Vapuru ile yapılacak körfez turları, deniz ve ekoloji sevgisini çocuklara aşılamayı hedefliyor.

İzmir Körfezi’ni keşfedin: Tarihi vapurlarla eğlenceli bir yolculuk

İzmir’in tarihi Bergama Vapuru, 17 Ocak’ta başlayacak yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerini eğlenceli bir gezintiye çıkartacak. İZDENİZ ve İZDOĞA Genel Müdürlükleri iş birliğiyle gerçekleştirilecek turlar, Konak İskelesi’nden hareket ederek İzmir Körfezi boyunca çeşitli kıyılarda ilerleyecek. Pasaport, Alsancak, Karşıyaka ve Bostanlı gibi önemli noktaları kapsayan bu keyifli yolculuk, çocukların doğal yaşam ve deniz ekosistemini keşfetmelerini sağlayacak.

Eğlenceli etkinlikler ve öğretici atölyeler

Körfez gezisi, sadece bir tekne turu olmanın ötesinde, öğrencilere çeşitli etkinlikler ve atölyeler de sunacak. Çocuklar, İzmir Körfezi'nin simgesi haline gelmiş flamingolar hakkında yaratıcı drama çalışmalarına katılacak, gemici düğümleri atölyesiyle pratik yapacak, ayrıca Gediz Deltası’ndaki kuş türlerini tanımaya yönelik boyama etkinliklerine katılacaklar. Danslar, sürpriz hediyeler ve daha birçok sürpriz etkinlikle dolu bu tur, çocuklar için unutulmaz bir deneyim olacak.

Turlar başladı, biletler satışta

Körfez turları, 3-6 yaş grubu için 21 ve 28 Ocak’ta, 7-12 yaş grubu için ise 23 ve 30 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Turlar, Konak İskelesi'nden saat 14.00'te başlayıp 16.00'da aynı iskelede son bulacak. Ebeveyn veya öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilecek turlar için öğrenci biletleri 150 TL, yetişkin biletleri ise 250 TL olarak belirlendi. Biletler, izdogaturizm.com üzerinden alınabilir.