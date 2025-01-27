Küresel ısınmanın etkileri Hatay’da her geçen yıl daha belirgin hale geliyor. Özellikle sonbahar ve kış aylarında beklenen yağışların gelmemesi, tarımsal sulama için hayati öneme sahip Yarseli Barajı’nda su seviyesinin metrelerce düşmesine neden oldu. Türkiye’nin en verimli tarım arazilerinden biri olan Amik Ovası, bu durumdan ciddi şekilde etkileniyor.

Bölge ekonomisi için kritik bir kaynak

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Avsuyu Mahallesi sınırlarında yer alan Yarseli Barajı, yıllardır Amik Ovası’nın su ihtiyacını karşılıyor. Bölgenin tarımsal üretimi ve ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayan baraj, bu yıl kuraklık alarmı veriyor. Suyun metrelerce çekilmesi, özellikle tarımla uğraşan halk için endişe kaynağı oldu.

"Yağmurları dört gözle bekliyoruz"

Avsuyu Mahallesi’nden Yarseli Barajı’nı ziyarete gelen Murat Sancak, kuraklığın boyutlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu yıl kuraklık yaşanıyor, yağmurları dört gözle bekliyoruz. Geçen yıl barajın su seviyesi oldukça yüksekti. Ancak bu yıl su seviyesi ciddi şekilde düştü. Avsuyu, Toprakhisar ve Yarseli topraklarının su ihtiyacını karşılayan bu baraj, bölge halkı için çok önemli. Barajdaki düşüşün sebebi yağmurların yetersiz olması.”

Tarımsal üretim riski altında

Yağışların az olması nedeniyle bölgenin su ihtiyacını karşılamakta zorluk yaşanabileceği belirtiliyor. Çiftçiler, tarımsal sulama için hayati öneme sahip olan barajın doluluk oranının hızla düşmesinin, verimliliği ve üretimi olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor.