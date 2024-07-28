Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustos ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama ve görev sürelerinin uzatılması ele alınacak.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Ağustos ayının ilk haftasında yapılması planlanan toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli generallerin, amirallerin ve albayların terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin önemli kararlar alınacak.

Anıtkabir ziyareti ile başlayacak

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, şura çalışmaları geleneksel olarak YAŞ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etmeleriyle başlayacak. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda, şura üyeleri bir araya gelecek.

YAŞ üyeleri ve katılımcılar kimler?

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

Bu yıl Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, şura üyesi olarak ilk kez YAŞ toplantısında yer alacak.

Görev süresi dolan komutanlar

Toplantıda, generallerin ve amirallerin yanı sıra albayların da terfi ve emekliye sevk işlemleri değerlendirilecek. Görev süresi bu yıl sona erecek olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin uzatılması bekleniyor. Ancak, emekliye sevk edilmesi durumunda, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın bu göreve atanması öngörülüyor.

Orgeneral ve Oramiral terfileri

YAŞ toplantısında, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde halen korgeneral ve koramiral olarak görev yapan beş ismin orgenerallik ve oramirallik terfileri de görüşülecek. Terfi sırasındaki isimler arasında 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız ve Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı bekleniyor

Bir günde tamamlanması planlanan YAŞ çalışmalarının ardından alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile uygulamaya konulacak.