Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün verdiği bilgiye göre, yasa dışı bahis oynayan kişilere yönelik önemli bir adım atılıyor. Meclis'e sunulacak olan yeni kanun teklifiyle, yasa dışı bahis oynamanın cezai yaptırımı olarak 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Bugüne kadar ağırlıklı olarak yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlemeler yapılırken, yeni düzenlemeyle birlikte bahis oynayanlar da cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Bu durum, yasa dışı bahise olan ilginin azalmasını ve ülke ekonomisine kaybedilen milyarlarca liranın geri kazanılmasını amaçlıyor.