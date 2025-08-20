Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarıyla mücadelede kapsamlı bir adım daha attı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı sitelere yönlendirme yapan ve kullanıcıları bahis oynamaya teşvik eden 30 hesap hakkında erişim engeli uygulanmasına karar verildiği duyuruldu.

Reklam Kurulu Kararı

Bakanlık açıklamasına göre, Reklam Kurulu’nun 14 Ağustos 2025’te gerçekleştirdiği 360’ıncı toplantıda yasa dışı bahis reklamları gündemin en önemli başlıklarından biri oldu. Yapılan incelemeler sonucunda, yüksek takipçili bazı sosyal medya hesaplarının tüketicileri yasa dışı sitelere yönlendirdiği ve bahis oynamaya özendirdiği belirlendi. Bunun üzerine 30 hesap için erişim engeli tedbiri uygulanırken, hesap sahipleri hakkında da adli süreçlerin başlatılması kararlaştırıldı.

Bakanlık açıklamasında, “Tüketicilerin korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin şekilde mücadele edilmesi ve özellikle gençlerin bu tür zararlı içeriklerden uzak tutulması için denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Operasyonlarda 8 Tutuklama

Eş zamanlı olarak İçişleri Bakanlığı da yasa dışı bahis şebekelerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli 19 ilde yapılan baskınlarda 43 şüpheli yakalandı. Bunlardan 8’i tutuklanırken, 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, sosyal medya üzerinden sahte satış ve yatırım ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

1 Milyar TL İşlem Hacmi

Bakan Yerlikaya, operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerin hesaplarında toplam 1 milyar TL’lik yasa dışı işlem hacmi bulunduğunu açıkladı. Yerlikaya, “Yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” mesajı verdi.