Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis, sanal kumar ve izinsiz çekilişlerle mücadeleyi yıl boyunca kesintisiz olarak sürdürdü. 2024 yılı itibariyle 233 bin internet sitesine yönelik tespit yapılmış ve erişim engellenmesi için gerekli işlemler başlatılmıştır. Bakanlık, ilgili mevzuat gereği bu tür yasa dışı sitelerle mücadele etmek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ihbarda bulunarak, sitelerin yayınının durdurulmasını sağlamıştır.

Sitelerin çoğu yabancı kaynaklı

2024 yılında engellenen 233 bin yasa dışı bahis ve kumar sitesi, dünya çapında 95 farklı ülkeden yayın yapıyordu. Bu sitelerin yüzde 56'sının ABD, yüzde 17'sinin Ermenistan, yüzde 6'sının ise Hollanda menşeili olduğu tespit edilmiştir. Bakanlık, suçla mücadele çalışmalarının bir parçası olarak, bu sitelerin kapatılmasına yönelik adli süreci başlatmış ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi’ne bilgi vermiştir.

Bakanlık ayrıca, fiziksel ve sanal ortamda düzenlenen izinsiz çekilişler konusunda da sıkı denetimler gerçekleştiriyor. 2024 yılında 286 izinsiz çekiliş hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve yasal işlemler başlatılmıştır. Bakanlık, bu tür yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla, sosyal medya üzerinden yapılan izinsiz çekilişlere yönelik de sıkı denetimlerde bulunmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine karşı mücadelede kararlı olduklarını vurguladı. Bakan Şimşek, özellikle izinsiz çekilişlere karşı vatandaşları uyararak, “İdareden izin alınmadan piyango veya çekiliş düzenlemek, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası gerektiren bir suçtur” dedi. Bu tür faaliyetlerde bulunan kişi veya işletmelere karşı idari, mali ve cezai yaptırımların uygulanacağına dikkat çekti.