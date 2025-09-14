Hak mahrumiyeti cezası bulunan Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, Didim’de oynanan Denizli İdmanyurdu maçını vinç üzerinde takip ederek takıma destek verdi.

Yasaklı başkandan vinçli çözüm

Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, 28 Nisan 2024’te 2’nci Lig’de oynanan Ankaraspor deplasmanında bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan 1 yıl hak mahrumiyeti cezası almıştı. Ceza, kulübün 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele ettiği bu sezon da geçerli oldu.

Vinçle destek

Nazillispor’un iç saha maçlarını oynayacağı Nazilli İlçe Stadı’nın kapalı olması nedeniyle takım, Didim İlçe Stadı’nda Denizli İdmanyurdu ile karşılaştı. Hak mahrumiyeti cezası dolayısıyla stada giremeyen Başkan Kaya, vinç kiralayarak maç boyunca stat dışından vinç üzerinde takımı destekledi.

Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

Başkan Kaya’dan açıklama

Şahin Kaya, maç sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: