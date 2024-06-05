Bedeninizde muhteşem bir özellik var. Eğer bunu çalıştırmayı seçiyorsanız 6-7 Temmuz günleri Burcu ve Murat Aybey Ankara’ya geliyorlar.ANKARA (İGFA) - Yaşama uyumlanmak ve başa çıkabilmek için bir mücadele içinde olan insan doğallığını koruyamadığı için bu çağa Stres Çağı deniyor.

Çağın hastalığı ise özellikle çalışanlar için Tükenmişlik Sendromu.

Oysa hayatımızı neşeyle, daha huzurlu ve kolaylıkla yaşamak sadece bedenimizdeki bu özelliği çalıştırmaya başlamakla değişebilir.

Tüm Dünyada Geçerli Bir Uygulama Bir günlük ve 180 ülkede geçerli Uluslararası Uygulayıcı Sertifikası Eğitimi ile Barlarınızı çalıştırmayı öğreneceksiniz. Tüm aileniz ve Çevrenizdeki Herkese uygulayabileceğiniz bu doğal yöntem sizi besleyecek.

Türkiye’de ve yurt dışında pek çok Bars eğitimi veren Aybey çiftinden bu eğitimi almayı seçerek yeni bir yaşama adım atabilirsiniz.

Ne Kadar Kendimiz Olabiliyoruz? Çoğunlukla hoşumuza gitmeyen bir yaşamı neden yaratıp duruyoruz? Kendin ol sınıfı 7 Temmuz günü Burcu Aybey’in kolaylaştırmasıyla sizlerle olacak.

Bu sınıfta üç farklı şeyle ilgili çalışılıyoruz. Yaşamımızı yaratırken farkında olmadığımız neleri kullansaydık bambaşka bir yaşama sahip olurduk?

Neleri ısrarla kullanarak kendimizi sıkıştıran bir yaşam yaratıp duruyoruz?

Ne kadar kendimizi, yarattığımız kimlik sanıp daha büyük yaşamayı seçmiyoruz?

Artık daha fazla Bilinçle yaşamayı seçenlerle Bilincin Sihirli Eşiğinden geçmek için 6-7 Temmuzda Ankara'dayız