DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Haziran 2024 açlık ve yoksulluk sınırı raporunu paylaştı. Açıklanan rakamlar, tek başına yaşayan bir kişinin yaşam maliyetinin 30 bin liranın üzerine çıktığını gösteriyor. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ise 19 bin lirayı, yoksulluk sınırı 65 bin lirayı geçti.

Açlık ve yoksulluk sınırında rekor artış

BİSAM raporuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Haziran 2024 itibarıyla 19 bin 44 lira olarak belirlendi. Sağlıklı beslenme harcamalarının detaylarına göre:

Yetişkin bir erkek için aylık beslenme maliyeti: 5.330 lira

Yetişkin bir kadın için aylık beslenme maliyeti: 5.056 lira

15-18 yaş arası bir genç için aylık beslenme maliyeti: 5.336 lira

4-6 yaş arası bir çocuk için aylık beslenme maliyeti: 3.323 lira

Bu tutarların yalnızca gıda harcamaları için geçerli olduğu, diğer temel ihtiyaçların bu miktara dahil olmadığı vurgulandı.

Temel ihtiyaçlar için gereken miktar 65 bin lirayı aştı

Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma ve ulaşım gibi giderlerin de dahil edilmesiyle dört kişilik bir ailenin yapması gereken toplam harcama tutarı 65 bin 874 lira olarak hesaplandı. Bu rakam, ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken minimum miktarı temsil ediyor.

Tek başına yaşayan bir kişi için yaşam maliyeti

Raporda, tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile birlikte yaşamını sürdürebilmesi için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık gibi harcamaların toplam tutarının en az 30.604 lira olduğu belirtildi. Bu, asgari ücretin çok üzerinde bir rakam olarak dikkat çekiyor.