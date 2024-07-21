Marmara Denizi'nde önceki akşam 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde EDİS Deprem Erken Uyarı Sistemi, İstanbul için 21 ile 41 saniye arasında değişen sürelerde erken uyarı verdi.İSTANBUL (İGFA) - Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı'nda geliştirilen ve 7 yıllık bir çalışmanın ürünü olan EDİS Deprem Erken Uyarı Sistemi Marmara Bölgesi’nde binlerce konut ve işyerinde kullanılıyor. Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanları ve yazılımcıları tarafından geliştirilen EDİS Deprem Erken Uyarı Sistemi, 2022 İzmir depreminden bu yana büyük küçük bütün depremlerde yüzde 100 başarı sağladı.

EDİS Kurucu Ortağı ve CEO’su Ali Emre Erişen, uygulamanın cep telefonu üzerinden bireysel kullanıcılara sunulması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

20 Temmuz akşamında merkez üssü Marmara Denizi olan 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremde EDİS Deprem Erken Uyarı Sistemi, İstanbul için 21 ile 41 saniye arasında değişen sürelerde erken uyarı verdiğini belirten Erişen, 2016 yılında Yıldız Teknopark içinde kurulan ve Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanları ve yazılımcıları ile geliştirilen EDİS Deprem Erken Uyarı Sistemi'nin 2022 yılda yaşanan İzmir depreminden bu yana oluşan tüm depremleri hatasız olarak bildirmeyi başardığını da kaydetti.

Bireysel kullanıcılara yönelik cihazın testlerini yapıyoruz, eş zamanlı olarak cep telefonu uygulamasının da testlerini yaptıklarını anlatan Erişen, bilim insanlarının Marmara Bölgesi’nde en az 7 büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı üzerinde durduğuna vurgu yaparak, bunun çok ciddi bir tehlike olduğunu kaydetti.

Erişen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti:

"Sadece İstanbul’da 1 milyon 200 bin konutun dönüşmesi gerekiyor. Şu ana kadar yapılan dönüşüm verileri göz önüne alındığında tüm konutların dönüşümü için daha uzun yıllara ihtiyaç var. Oysa bizim kaybedecek vaktimiz yok. Deprem erken uyarı sistemi bu açıdan çok önemli. EDİS Erken Uyarı Sistemi’ni Marmara Bölgesi’nde kullanılabilir hale getirdik. Ülkemizin tümünde aktif olması için ise 5 yıllık bir planımız var. Altyapı çalışmalarımız bütün hızıyla sürüyor. Marmara Depremi demek yaklaşık 34 milyon insanımızın risk altında olması demek. Bu nedenle adeta zamanla yarışıyoruz. Bizim geliştirdiğimiz sistem geleneksel deprem erken uyarı sistemlerinin dışında daha az maliyet ile depremin yıkıcı sarsıntılarından önce saniyeler hatta bulunduğunuz konuma göre dakikalara kadar uzanan bir süre kazanarak tedbir alma ve depreme hazırlıklı olma imkanı veriyor. Böylelikle insanların uğrayabileceği zararı en aza indirmeyi hedefliyoruz.”

EDİS NASIL ÇALIŞIYOR?

EDİS, yapay zekaya dayalı bir sistem ve depremi yerinde tespit ediyor. Fay hatlarına yerleştirilmiş yüksek teknolojili sistem, deprem istasyonları ile çalışıyor. Depremin P dalgasını alıyor ve bu sayede depremin büyüklüğünü ve merkez üssünü anında belirliyor. Daha sonra S dalgasının (yıkıcı dalga) ne zaman size ulaşacağını hesaplayarak size uyarı gönderiyor. Uyarı; EDİSBOX, cep telefonu, siren, gibi farklı kanallardan yapılabiliyor.