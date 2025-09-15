Vakıf, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla 1998 yılından bu yana arkeolojik kazılara destek sağlıyor.

Komana Antik Kenti kazıları, 2004 yılından bu yana gerçekleştirilen araştırmalarla antik kentin tarihini gün yüzüne çıkarıyor. Kazı çalışmalarının başkanlığını Prof. Dr. Deniz Burcu Erciyas yürütürken, proje Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi koordinasyonunda, Tokat Valiliği desteğiyle devam ediyor.

Tarihi ve kültürel önemi büyük

Mitridat Krallığı döneminde önemli bir kültürel merkez olan Komana Antik Kenti, Roma İmparatorluğu döneminde özerkliğini korudu. 12. ve 14. yüzyıllar arasında Danişmend ve Selçuklu idaresine giren kent, hem inanç hem de ticaret hayatının merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Helenistik dönemde bir tapınak devleti olarak kurulan Komana, ana tanrıça Ma’ya adanmış kutsal alanları ve ritüelleriyle tanınıyor.

Tarımsal üretimden elde ettiği ekonomik güçle bölgenin sosyal ve ekonomik yapısında etkin rol oynayan Komana, antik çağda bölgesel bir ticaret noktası olarak önem kazandı. Uluslararası bir ekiple yürütülen kazı ve araştırmalar, Anadolu’nun siyasal ve kültürel tarihine dair önemli bilgiler sunarken, yönetsel yapılar ve gündelik yaşam üzerine de ışık tutuyor.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı yetkilileri, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından kazılara verdikleri desteğin önemine dikkat çekerek, projeyi sürdürülebilir kılmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.