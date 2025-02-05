Türkiye'nin en tanınmış hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu, hakemlik kariyerine son verdi. 2002 yılında başladığı hakemlik yolculuğunda, Türk futboluna büyük katkı sağlayan Uğurlu, 2025 yılına kadar profesyonel liglerde 576 maçta görev aldı.

Kariyerinde büyük başarılara imza attı

Yaşar Kemal Uğurlu, 2021-2023 yılları arasında FIFA kokartlı hakem olarak yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil etti. Ayrıca, Süper Lig’de 2012 yılından itibaren görev yaparak 230 karşılaşmayı yönetti. Bu başarılar, Uğurlu'nun Türk futbolu için önemli bir isim haline gelmesini sağladı.

MHK'dan teşekkür mesajı

Merkez Hakem Kurulu, Uğurlu'nun emekli olduğunu duyurarak, Türk futboluna verdiği hizmetler için teşekkür etti ve bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.