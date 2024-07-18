İçim Atlı, "Torrevegacy" projesiyle İspanya'nın Torrelavega kentinde düzenlenen Uluslararası Europan 17 Yarışması'nda Özel Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü.

Torrevegacy projesiyle büyük başarı

Portekiz’de yaşayan Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu İçim Atlı, ekibiyle birlikte İspanya’nın Torrelavega kentinde düzenlenen Uluslararası Europan 17 Yarışması’nda önemli bir başarı elde etti. "Torrevegacy" adlı projeleriyle Özel Mansiyon Ödülü’nü kazanan ekip, şehir planlamasında yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımlarıyla dikkat çekti.

Ekip ve proje detayları

’nın yanı sıra Wladimir Pulupa, Jonás Gómez ve Rodrigo Zamora Castejón'dan oluşan ekip, şehrin doğal çevresinin korunması ve geliştirilmesine öncelik vererek, doğayı kentsel dokuya entegre etmeyi amaçlayan "Torrevegacy" projesini hayata geçirdi. Proje, Torrelavega şehri içinde yeniden bağlantı için güçlü bir yapı görevi görmeyi, önceki engelleri ortadan kaldırmayı ve toplanma ile iletişim için canlı bir alan yaratmayı hedefliyor.

Kamusal yeşil alan ve sürdürülebilirlik

"Torrevegacy" projesi, kentsel çevreyi doğayla bütünleştirerek, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir alan yaratmayı amaçlıyor. Proje, şehir içinde güçlü bir bağlantı oluştururken, aynı zamanda eski engelleri ortadan kaldırarak toplanma ve iletişim için canlı bir kamusal yeşil alan yaratmayı planlıyor. Bu yaklaşım, doğanın korunması ve geliştirilmesi konusundaki duyarlılığıyla öne çıkıyor.

Geleceğe yönelik etkiler

İçim Atlı ve ekibinin elde ettiği bu başarı, mimarlık ve şehir planlama alanlarında geleceğe yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. "Torrevegacy" projesi, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümleriyle diğer projelere de ilham kaynağı olacak nitelikte.