Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinden Çarpıcı Bir Tasarım

Genç mimarlar, iklim değişikliğinden ilham alarak, 2100 yılında suların yükselmesiyle sular altında kalacak Çanakkale'deki bir bölgenin gelecekteki halini anlatan tasarımlar yaptı.

Doğanın döngüsünü anlatan tasarım

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, Ziya Tanalı Ödülleri Ulusal Öğrenci Proje Yarışması’nda eşdeğer birincilik ödülünü aldı. Projede, Çanakkale Güzelyalı’daki atıl bir plajın 2024’teki terk edilmiş halinden 2030’da hayat bulan halini ve 2100 yılında suların yükselmesiyle sular altında kalmış halini tasarladılar.

Ödüllü tasarımın detayları

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Sertaç Erbilgin, Zehra Çelik ve Gökalp Kalfa, 79 projenin katıldığı yarışmada eşdeğer birincilik ödülüne layık görüldü. Çanakkale Güzelyalı’daki atıl bir plajın şimdiki ve gelecekteki iki farklı yıldaki halini anlatan tasarımlarıyla dikkat çektiler.

Doğanın döngüsünü tasarladılar

Ödül kazanan projede, plajın 2024’teki terk edilmiş hali, 2030’da hayat bulan hali ve 2100 yılında suların yükselmesiyle sular altında kalacak bir kıyı haline dönüşmesi anlatıldı. Ekip, bu projede iklim değişikliğinin doğa üzerindeki etkisini ve doğanın döngüsünü göstermeyi amaçladı. Doğanın kendine ait olanı geri aldığına dikkat çektiler.

"Doğadan alınıp doğaya bırakılıyor"

Proje hakkında konuşan Sertaç Erbilgin, “Yarışmada kıyıda bir tasarım isteniyordu. Bizim amaçladığımız şey, Çanakkale’de kullanılmayan bir plajın gelecekteki kurgusuna atıfta bulunarak, o kıyının gelecekteki 100 yıl içinde nasıl bir dönüşüm göstereceğini açıklamak istedik. 2100 yılında suların yükselmesiyle kıyı sular altında kalıyor ve malzeme doğaya tekrar kavuşuyor. Malzemenin doğadan alınıp daha sonra doğaya tekrar bırakılması fikri dikkat çekti. Aslında hiçbir malzeme atıl durumda değildi, sadece sırasını bekliyordu” dedi.