Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinden Inovatif Çalışmalar

Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, mezuniyet projeleriyle gündelik hayatı kolaylaştıran ve inovatif çözümler sunan çalışmalarla dikkat çekiyor. Küçük bütçelerle büyük projeler üreten genç mühendis adayları, uluslararası alanda ses getirecek projelere imza attı.
Mezuniyet projeleriyle fark yaratıyorlar
Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, uluslararası alanda önemli teknoloji firmalarına nitelikli işgücü yetiştirmesiyle tanınıyor. Bu yıl mezun olacak mühendis adayları, üretim verimliliğinden güvenliğe, sanal gerçeklikten akıllı tarıma kadar çeşitli konularda yenilikçi mezuniyet projeleri geliştirdi.
Selçuk Yaşar Kampüsü'nde sergilenen mezuniyet projeleri, öğrencilerin bağımsız araştırma yapabilme yeteneklerini geliştirmeyi ve gerçek hayat mühendislik problemlerine geniş bir perspektiften bakabilmelerini amaçlıyor.
Akıllı tarım projesi
- Geliştiriciler: İrem Eren, İrem Bekar, Sezin Özturkut
- Detaylar: Yapay zeka kullanılarak bitkilerin yapraklarının resimleri ve sensörler ile toplanan veriler işleniyor. Bu sayede su veya ilaç ihtiyacı tespit edilerek çiftçilere yardımcı olunuyor.
Enerji verimli hassas sanal gerçeklik eldiveni
- Geliştiriciler: Ali İbrahim Cambazoğlu, Hasan Çakmak
- Detaylar: TÜBİTAK 2209 A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen proje, kullanıcının elinin üstüne yerleştirilen bir devre ve eldiven yardımıyla bilgisayardaki programları kontrol etmeyi ve çizim yapmayı sağlıyor.
Kaska entegre kumanda sistemli insansız kara aracı
- Geliştiriciler: Atakan Arslan, Çağan Başkent, Murat Doğa Darıcı
- Detaylar: Askeri projelerde kullanılmak üzere tasarlanan araç, tehlikeli ve ulaşılması zor bölgelere erişimi kolaylaştırıyor. Sensör füzyon görüntü işleme teknolojisi ile donatılan araç, açık alanda 1 kilometreye kadar gidebiliyor ve kask sağa sola çevrildiğinde kamera da aynı yönde dönüyor.
Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, bu projelerle teknik bilgi ve becerilerini sergileyerek, sektörde fark yaratma potansiyellerini gösterdi. Üniversite, inovatif projeleriyle geleceğin mühendislerini yetiştirmeye devam ediyor.