Yaşar Üniversitesi, çeşitli bölümlerine öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Alınacak öğretim üyeleri için belirlenen şartlar ve başvuru süreci aşağıda detaylandırılmıştır.

Başvuru şartları

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

Başvuru Belgeleri: Başvuru dilekçesi, biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, adli sicil ve arşiv kaydı belgesi, doçentlik ve doktora belgeleri, YÖK formatlı özgeçmiş, bilimsel çalışmalar ve yayın listesi, YDS/YÖKDİL veya eşdeğer yabancı dil sınav sonuç belgeleri.

Diploma Denkliği: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü: Adayların devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

Yabancı Dil: Eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, ilgili yönetmeliklere uygun olarak asgari 85 puan şartını sağlamak gerekmektedir.

Özel şartlar

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü: Asgari 90 puan.

Hukuk Fakültesi: Modern dillerde asgari 60 puan.

Sanat ve Tasarım Fakültesi: Türkçe ders verecekler için modern dillerde asgari 60 puan, İngilizce ders verecekler için asgari 85 puan.

Başvuru süreci

Başvuru Süresi: İlânın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

Başvuru Yeri: T.C. Yaşar Üniversitesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol No: 37-39 PK. 35100 Bornova - İZMİR adresine şahsen veya kargo ile başvuru yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez.

Dikkat edilmesi gerekenler

Eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar üniversiteye ulaşmış olması gerekmektedir.

İlanın detayları

Yaşar Üniversitesi, akademik kadrosunu güçlendirmek adına çeşitli alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri arıyor. Adayların belirlenen genel ve özel şartları sağlamaları gerekiyor. Başvuruların eksiksiz ve zamanında yapılması önem arz etmektedir.