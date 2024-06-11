Köy ve kırsalda toplumsal, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişime destek olmayı hedefleyen Tohumluk Vakfı, Yaşar Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Selçuk Yaşar Kampüsü’nde gerçekleşen imza törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, Akdeniz Uygulama ve Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emre İşeri, Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Etki Ofisi Yöneticisi Öğretim Görevlisi Kevser Çimenli ve diğer yetkililer katıldı.

İş birliği protokolü, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ve Tohumluk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ayhan tarafından imzalandı. Protokol kapsamında, eğitim, kültür ve sanat alanlarında projeler geliştirilmesi ve uygulanması planlanıyor. Tohumluk Vakfı'nın kırsalda yürüttüğü projelerin çıktıları, gerektiğinde üniversiteyle paylaşılacak ve bu amaçla üniversitenin spor, konferans ve tiyatro salonları kullanılacak. Ayrıca, tarım alanında akıllı tarım uygulamaları geliştirilmesi için Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile iş birliği yapılacak.