İzmir'in köklü eğitim kurumlarından Yaşar Üniversitesi, 2023-2024 akademik yılı mezuniyet törenini Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatrosu’nda düzenledi. Bin 700 öğrenci, keplerini havaya atarak üniversite hayatlarına veda etti ve yeni bir başlangıca adım attı. Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı yaptı.

Başkan Yiğitbaşı’nın açılış konuşması

Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, mezuniyet töreninde şu ifadeleri kullandı: “2001 yılından bu yana, Yaşar Üniversitesi olarak ‘Geleceği tasarlayan ve dönüştüren bir dünya üniversitesi’ olma vizyonumuzla, her zaman en iyisini yapmaya ve yenilikçi eğitim modelleri geliştirmeye devam ediyoruz. Yaşar Üniversiteli binlerce mezunumuzun arasına bin 700 mezunumuzu daha uğurlamanın, heyecanını ve gururunu yaşıyoruz” Yiğitbaşı, üniversitenin misyonunu ve mezuniyetlerin önemini vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Levent Kandiller’in mesajı

Rektör Prof. Dr. Levent Kandiller ise mezunlara hitaben yaptığı konuşmada, “Sadece akademik bilgi ile değil, aynı zamanda etik değerler, sorumluluk bilinci ve topluma duyarlılık gibi önemli erdemleri kazandınız. Yaşar Üniversitesi ailesi olarak, her zaman yanınızda olacağımızı ve başarılarınızla gurur duymaya devam edeceğimizi biliyorsunuz. Hayat yolculuğunuzda, bundan sonra daha büyük sorumluluklar üstleneceksiniz ama zorluklarla başa çıkmak için gereken bilgi ve yetkinliklere sahipsiniz” dedi.

Mezunlardan ilham verici hikayeler

Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Elanur Ulakçı, üniversite birincisi olmanın gururunu yaşadı. Almanya’dan Türkiye’ye 10 yaşında gelen Ulakçı, ailesine destekleri için teşekkür ederek, “Yaşar Üniversitesi eğitim hayatımda benim için çok değerli bir deneyim oldu” dedi. Ulakçı'nın başarısı, tüm katılımcılar tarafından alkışlarla karşılandı.