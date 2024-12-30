Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Forum Eğitim K12, eğitimde sosyal etki ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik önemli tartışmaları gündeme taşıdı.

Sürdürülebilirlik ve eğitimde sosyal etki

Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği (SEGM) ve Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi iş birliğiyle gerçekleştirilen 3. Forum Eğitim K12, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde uzman isimleri bir araya getirdi. Forumda, eğitimde sürdürülebilir kalkınma ve sosyal etki yaratmaya yönelik stratejiler üzerinde duruldu.

Forum’un açılışı, Yaşar Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Etki Ofisi Koordinatörü Kevser Çimenli, Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi Kurucusu Özge Can Görgün, SEGM Başkanı Çağlar Çabuk ve Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Konuşmalarda, eğitimin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmadaki kritik rolü vurgulandı.

"Bilinç var, ancak eğitim eksik"

Forumda sunulan “Eğitim Kurumlarında Sürdürülebilir Kalkınmaya Bakış” başlıklı araştırma, eğitimde sürdürülebilirlik kavramının yeterince yaygın olmadığını ortaya koydu. Araştırma, katılımcıların %94’ünün sürdürülebilirlik kavramını duyduğunu ancak %57’sinin bu konuda herhangi bir eğitim almadığını gösterdi. Atık yönetimi, enerji tasarrufu ve çevre projeleri gibi uygulamaların müfredata entegrasyonu önerildi.

Panellerde eğitimde sosyal fayda tartışıldı

Forum’un ilk panelinde, Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi Temsilcisi Oya Demir’in moderatörlüğünü yaptığı oturumda “Eğitimde Sosyal Etkiyi Tasarlamak ve Ölçmek” başlığı ele alındı. Sosyal Fayda Danışmanı Derya Kılıçalp ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Burcu Önenç, sosyal faydanın eğitim yoluyla nasıl artırılabileceğini tartıştı.

İkinci panelde ise Dünya Gazetesi Sürdürülebilirlik Editörü Başak Nur Gökçam moderatörlüğünü üstlendi. Panelde, Yaşar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasin Özarslan ve diğer uzmanlar, eğitim sisteminin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyum sağlaması için gerekli reformları tartıştı.