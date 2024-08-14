Yaşar Üniversitesi’nden Yks’de Yüzde Yüze Yakın Doluluk

Yaşar Üniversitesi, öğrenci tercihlerinde yine zirvede yer aldı. ÖSYM verilerine göre, üniversite yüzde yüze yakın doluluk oranıyla gençlerin gözdesi oldu.

Yüzde yüz doluluk

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Yaşar Üniversitesi tercih döneminde gösterdiği başarıyla dikkat çekti. ÖSYM verilerine göre, üniversite yüzde yüze yakın doluluk oranına ulaştı ve bu yıl da en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri arasında üst sıralarda yer aldı.

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, tercih döneminde gösterilen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Yeni öğrencilerimizin aramıza katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Onlara içtenlikle 'hoş geldiniz' diyor, başarılı ve keyifli bir akademik yıl geçirmelerini diliyoruz” dedi.

Özgün ve donanımlı

Yaşar Üniversitesi’nin gençlere sunduğu nitelikli eğitimin yanı sıra, bilimsel araştırma, kültür-sanat, spor ve sosyal organizasyonlarda da başarılı bir performans sergilediğini vurgulayan Yiğitbaşı, “Küresel rekabetin hakim olduğu bir dünyada, özgün ve donanımlı bireyler yetiştirmek en büyük hedefimiz. Öğrencilerimizi akademik ve mesleki bilgiyle donanımlı, özgüvenli, sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetiştiriyoruz. Onları, hayallerini gerçekleştirecekleri kariyer hayatlarına en iyi şekilde hazırlıyoruz” diye konuştu.

Topluma değer sağlamak

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise üniversitenin yüksek öğrenime katkı sağlamaya devam ettiğini ifade etti. Kandiller, “Yenilikçilik ve girişimciliği teşvik ederek, akademik çıktıların ekonomiye ve topluma değer katması için çalışmalar yürütüyoruz. Her yıl aramıza katılan yeni öğrencilerle büyümeye devam ediyoruz” dedi.

Gurur tablosu

Yaşar Üniversitesi, son dönemde uluslararası alanda elde ettiği başarılarla da dikkat çekiyor:

İngiltere merkezli Times Higher Education (THE) Üniversitelerin Etki Sıralaması 2024 Raporu’nda, Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma hedefleri temel alınarak oluşturulan listede yer aldı.

Üniversitenin İnsan Kaynakları Müdürlüğü, AB Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi tarafından Avrupa Komisyonu’nun Mükemmellik Ödülü’ne layık görüldü.

Üniversitenin öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, Prof. Dr. Meltem Gürel, Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, Doç. Dr. Banu Yetkin Ekren, Doç. Dr. Mir Jafar Sadegh ve Prof. Dr. Duygu Türkmen Özmen, Stanford Üniversitesi’nin hazırladığı dünyadaki en etkili bilim insanları listesine girdi.