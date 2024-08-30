İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası (İzmir YMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, enflasyon düzeltmesinin KOBİ'ler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Zengin, uygulamanın birçok küçük ve orta büyüklükteki işletme için büyük bir vergi yükü oluşturduğunu ve bu durumun ekonomik istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

KOBİ'ler üzerindeki vergi yükü artıyor

Yaşar Zengin, enflasyon düzeltmesinin KOBİ'ler için ciddi bir vergi yükü getirdiğini ifade etti. Özellikle yabancı kaynaklarla faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin, bu uygulamadan kaynaklanan vergi yüküyle başa çıkmakta zorlandığını belirtti. Zengin, "Bu uygulama vicdanları kanatır, vergiye uyumu azaltır, vergilendirme de adalet ilkesini zedeler. Aynı şekilde enflasyon düzeltmesi işletmelerin yatırım iştahını da kapatır" şeklinde konuştu.

Yatırımcıların morali bozuluyor

Zengin, enflasyon düzeltmesinin yatırım yapan işletmelere ek maliyetler yüklediğini ve bu durumun yatırımcıların motivasyonunu olumsuz etkilediğini ifade etti. "Yatırım yapan işletmelere, yatırım maliyetlerine ilave olarak haksız vergi maliyetleri de yükleniyor. Uygulama iptal edilmezse, işletmeler ve iş insanları yatırım yapmaktan çekinecek" dedi.

Uygulamanın geri çekilmesi gerekiyor

Zengin, mevcut uygulamanın iptal edilmemesi durumunda, yatırımların azalmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Yatırım yapan ve henüz kazanç elde edemeyen işletmelerin enflasyon düzeltmesi nedeniyle doğacak vergilerden muaf tutulması gerektiğini belirtti. "Mevcut uygulamadan vazgeçilmezse, yatırımların azalması kaçınılmazdır" dedi.

Yaşar Zengin'in açıklamaları, enflasyon düzeltmesinin KOBİ'ler üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu uygulamanın ekonomik büyümeyi nasıl engellediğini ortaya koyuyor. İzmir YMMO'nun çağrısı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sürdürülebilirliğini desteklemek adına bu düzenlemenin gözden geçirilmesi gerektiğini işaret ediyor.