Yarına Şans Ver Kulübü’nde (YASAV), genel kurul heyecanı yaşandı. Kurucu Başkan Emire Cantürk Eren, oybirliğiyle 2024-2026 döneminde de başkanlık görevini sürdürmek için güven tazeledi.BURSA (İGFA) - ‘Yarına Şans Vermek İçin Zaman Yok’ sloganıyla kurulan YASAV, Bursa'dan başlattığı iyilik hareketini tüm Tükiye’ye taşıdı.

İlk günden bu yana ses getiren proje ve sosyal sorumluluk projelerine imza atan YASAV’da bu kez genel kurul heyecanı vardı. Kurucu Başkan Emire Cantürk Eren, tüm üyelerinin güvenini tazeleyerek oybirliğiyle 2024-2026 dönemi başkanı seçildi.

Yeni yönetimde Başkan Emire Cantürk Eren’le Başkan Yardımcısı olarak Özleyiş Ardalı, Sayman Güzin Arsak, Sekreter Seval Mutlu ve yönetim kurulu üyeleri olarak ta Birgül Ay, Elif Hanoğlu, Gülçin Güleç, Leman Sarı, Sanem Çetiner, Serpil Özuyguz ve Zuhal Ünür Osanmaz çalışacak.

İYİLİK SERÜVENİ DEVAM EDECEK

Yeni dönemde de Başkan seçilen Emire Cantürk Eren, yaptığı konuşmada kendisine güven oyu veren tüm üyelere teşekkürlerini sundu. Eren, “İlk günden bu yana başlattığımız iyilik hareketi yeni üyelerimizle daha da büyüyüp güçlenerek devam ediyor. Hedefimiz 500 nitelikli üyeye ulaşmak. Kısa sürede de buna ulaşacağımıza inanıyorum. Nerede bir ihtiyaç varsa orada bir YASAV üyesi olması için el birliği ile çalışıyoruz” şeklinde konuştu.