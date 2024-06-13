Survivor All Star'da yarışan Yiğit Poyraz'ın yarışmadan elenmesinin ardından çift, ilişkilerine hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen Yasmin Erbil, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Yasmin, "Her şey çok güzel gidiyor. Olabildiğince birlikte vakit geçiriyoruz. Yiğit ile olan her şeyi çok seviyorum," diyerek mutluluğunu paylaştı.

Tatilde aşk yaşadılar

Çift, tatil sezonunu Bodrum Ortakent'te açtı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz, suyun içinde samimi anlar yaşarken objektiflere yansıdı. Özellikle denize girerken Yiğit Poyraz’ın Yasmin’i cesaretlendirdiği anlar dikkat çekti. "Hadi aşkım," diyerek sevgilisine destek olan Poyraz, romantik anların yaşanmasına sebep oldu.

Sevgilisine tam destek

Yiğit Poyraz, Survivor All Star'da gösterdiği performansla dikkat çekmiş ancak erken elenmişti. Yasmin Erbil, sevgilisinin elenmesinin ardından sosyal medya hesabından "Benim şampiyonum" notuyla birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak sevgilisine destek vermişti.

Bodrum’da tatilin keyfini çıkaran çift, romantik pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Denize girmeden önce suyun soğukluğuna alışmaya çalışan Yasmin, sevgilisinin yanına giderek sımsıkı sarıldı ve dudaklarından öptü. Gün boyu denizde ve plajda vakit geçiren çiftin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.