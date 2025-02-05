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Bir takipçisinin "Sana bebek güzelliği gelmiş" şeklindeki yorumuna yanıt veren Sakallıoğlu, gelen hamilelik sorularına karşı net bir açıklama yaptı. Komedyen, "Arkadaşlar bakın, size söz veriyorum, eğer hamile kalırsam dakikasında size söyleyeceğim." diyerek, hamilelik iddialarına son noktayı koydu.

Son dönemde "Bahar" dizisindeki Muhtar Hasibe rolüyle büyük beğeni toplayan komedyen Yasemin Sakallıoğlu , takipçilerinin hamile lik iddialarına yanıt verdi. Instagram üzerinden yaptığı etkileşimli paylaşımlarla sıkça gündeme gelen Sakallıoğlu, takipçilerine hamilelik durumu hakkında açıklamada bulundu.

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