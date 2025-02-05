Son dönemde "Bahar" dizisindeki Muhtar Hasibe rolüyle büyük beğeni toplayan komedyen Yasemin Sakallıoğlu, takipçilerinin hamilelik iddialarına yanıt verdi. Instagram üzerinden yaptığı etkileşimli paylaşımlarla sıkça gündeme gelen Sakallıoğlu, takipçilerine hamilelik durumu hakkında açıklamada bulundu.
İddialara son noktayı koydu
Bir takipçisinin "Sana bebek güzelliği gelmiş" şeklindeki yorumuna yanıt veren Sakallıoğlu, gelen hamilelik sorularına karşı net bir açıklama yaptı. Komedyen, "Arkadaşlar bakın, size söz veriyorum, eğer hamile kalırsam dakikasında size söyleyeceğim." diyerek, hamilelik iddialarına son noktayı koydu.
Kaynak: Haber Merkezi