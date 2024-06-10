Ümit Milli Futbol Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yasin Özcan, A Milli Futbol Takımı'nın Polonya ile yapacağı özel maçın kadrosuna dahil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, genç oyuncu sabah saatlerinde A Milli Takım'ın Varşova’daki kampına katıldı.

Ümit Milli Futbol Takımı'nda yer alan Yasin Özcan, A Milli Takım teknik heyetinin kararıyla Polonya ile oynanacak özel maçın kadrosuna çağrıldı. 18 yaşındaki genç yetenek, sabah saatlerinde Varşova’daki kampa katılarak, A Milli Takım kadrosuna dahil oldu.

İki Milli Takım Varşova’da kamp yapıyor

Hem A Milli Takım hem de Ümit Milli Takım, Polonya'nın başkenti Varşova’da kamp yapıyor. Kamp programları daha önceden belirlenmiş olan iki takım, Polonya - Türkiye A Milli özel maçını takiben 11 Haziran’da karşılıklı bir antrenman maçı oynayacak.